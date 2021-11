Meta (Facebook) abre el acceso anticipado de su API para investigadores académicos

MADRID, 16 Nov. (Portaltic/EP) -

Meta, la matriz de Facebook, ha comenzado a abrir el acceso anticipado a su interfaz de programación de aplicaciones (API) para investigadores académicos, que llevaba cerrada desde el escándalo de Cambridge Analytica en 2018.

El acceso anticipado a la API de investigación de Meta ha comenzado a llegar esta semana a un número reducido de profesionales académicos en acceso anticipado, con el que pueden acceder a datos muy amplios de redes sociales como Facebook, como ha informado la compañía a TechCrunch.

Meta ha decidido así restituir esta herramienta, que llevaba tres años retirada desde que en 2018 se produjera el escándalo de Cambridge Analytica, la firma que utilizó datos personales de millones de usuarios de Facebook para realizar perfiles detallados de votantes potenciales.

La nueva API, que de momento es una beta de la herramienta pero que finalmente se acabará lanzando para toda la comunidad científica, se anunció durante el evento anual de desarrolladores F8 de Facebook, y está basada en el lenguaje Python y en la interfaz de código abierto JupyterLab.

La herramienta científica de Meta solo permite ingresar mediante invitación, aunque la compañía espera extender el acceso a todos los académicos a partir de febrero del próximo año, así como también a periodistas.

Asimismo, el acceso anticipado de esta API de Meta requiere entrar desde una VPN de Facebook y, aunque permite recopilar algunos datos, no es posible exportar todos los datos en bruto, sino solo el análisis en concreto, con el objetivo de proteger la privacidad de los usuarios y que estos no puedan ser reidentificados.

Inicialmente, el conjunto de herramientas permitirá acceder a información en tiempo real de páginas, grupos, eventos y publicaciones de Facebook. Todos ellos procederán de cuentas públicas de Estados Unidos y la Unión Europea.

La información analizada por la API incluye principalmente texto, pero no datos multimedia como imágenes ni tampoco comentarios ni la información del perfil del usuario, como su edad, género, etc. Solo se incluyen datos de Facebook pero no de otras de sus redes sociales como Instagram.