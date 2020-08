Portaltic.-Microsoft apoya a Epic Games y afirma que el bloqueo de Unreal Engine por parte de Apple amenaza a los desarrolladores

MADRID, 24 Ago. (Portaltic/EP) -

La compañía tecnológica Microsoft ha mostrado su apoyo a Epic Games, la desarrolladora de videojuegos responsable del multijugador Fortnite, en su disputa legal con Apple, y ha afirmado que el bloqueo de Unreal Engine amenaza a la comunidad de desarrolladores.

Apple anunció hace una semana a Epic Games que "pondrá fin a todas las cuentas de desarrollador" de Epic y le restringirá el uso de "todas las herramientas de desarrollo para iOS y Mac" a partir del 28 de agosto, lo que supondrá la eliminación de todas sus aplicaciones y juegos en estos sistemas.

La medida llega después de que se eliminara Fornite de la plataforma de software oficial para dispositivos de Apple, la App Store, debido a la violación de sus normas al implantar un sistema de pagos directos propio, externo al de Apple, que recauda un 30 por ciento de comisión.

En respuesta a la decisión, Epic Games presentó una denuncia en un juzgado del distrito norte de Californa en la que exige que Apple no tome "acciones adversas" contra Epic, como la eliminación de sus cuentas de desarrollador.

Ahora, Microsoft ha presentado una declaración ante el tribunal de distrito de Estados Unidos en Oakland, en el estado de California, en la que afirma que la medida de Apple amenaza a la comunidad de desarrolladores.

"Hoy presentamos una declaración en apoyo a la solicitud de Epic de mantener el acceso al SDK de Apple para Unreal Engine. Asegurarse de que Epic tenga acceso a la última tecnología de Apple es lo correcto para los desarrolladores y jugadores de videojuegos", ha indicado Phil Spencer, responsable de Xbox.

Today we filed a statement in support of Epic's request to keep access to the Apple SDK for its Unreal Engine. Ensuring that Epic has access to the latest Apple technology is the right thing for gamer developers & gamers https://t.co/72bLdDkvUx