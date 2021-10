Microsoft ayuda a las organizaciones a evaluar sus emisiones de carbono vinculadas a la infraestructura tecnológica

MADRID, 14 Oct. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha anunciado una nueva herramienta, Emissions Impact Dashboard, diseñada para que las organizaciones puedan evaluar las emisiones de carbono asociadas al uso que hacen de la infraestructura tecnológica y conocer cuál sería su reducción con el uso de los servicios en la nube.

Microsoft Emissions Impact Dashboard es una herramienta que ayuda a las empresas a comprender, realizar seguimientos, analizar los datos y generar informes con el objetivo de reducir las emisiones de carbono asociadas al uso de la tecnología.

Este cuadro de mando busca ayudar a los clientes a abordar su propio impacto ambiental "gracias a las ventajas que ofrece Microsoft Azure con respecto a las soluciones 'on-premises'". La compañía apunta que se puede lograr una mejora de hasta un 93 por ciento en eficiencia energética y hasta un 98 por ciento en materia de emisiones de carbono.

Emissions Impact Dashboard, la evolución la Calculadora de Sostenibilidad que Microsoft dio a conocer en enero de 2020, proporciona a los clientes transparencia en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con el uso de los servicios en la nube de Microsoft, facilitando una mejor comprensión de las causas de los cambios en las emisiones.

Las empresas pueden medir el impacto del uso de la nube de Microsoft en su huella ambiental, y pueden desglosar las emisiones por mes, servicio y Región Cloud de Centros de Datos.

La herramienta también permite a los clientes realizar una estimación sobre las emisiones que supondrían las cargas que tienen desplegadas en Azure si las tuvieran 'on-premises', poniendo así en valor el ahorro de emisiones que han logrado debido a haber migrado las cargas de trabajo a la nube de Microsoft.

Las nuevas opciones de protección de datos posibilitan a los administradores del panel controlar el acceso a la información dentro de su organización, como ha destacado Microsoft en un comunicado.

Por otra parte, el próximo 27 de octubre la compañía dará a conocer en el evento 'What's Next for Sustainability' cómo 'Microsoft Cloud for Sustainability' ayudará a las organizaciones a registrar, reportar y reducir su huella medioambiental.