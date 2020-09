Portaltic.-Microsoft confirma Xbox Series S, la versión más básica de su consola de siguiente generación

MADRID, 8 Sep. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha confirmado una segunda versión de su videoconsola de siguiente generación con características más básicas, Xbox Series S, de la cual solo ha adelantado el precio: costará 299 dólares.

La compañía tecnológica ha informado a través de su perfil de Twitter de la existencia de Xbox Series S, después de que este lunes se filtrara a través de medios especializados como Thurrott o Windows Central.

En el 'tuit', Microsoft asegura que este hardware, que se espera que tenga características más básicas que Xbox Series X, tendrá "el rendimiento de la siguiente generación en la Xbox más pequeña", y ha adelantado su precio: 299 dólares.

?? Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ???????? Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq