Portaltic.-Microsoft Edge introduce su propia versión del dinosaurio de Chrome: un minijuego de surf para jugar sin conexión

MADRID, 27 Feb. (Portaltic/EP) -

El navegador Edge de Microsoft ha incorporado un minijuego de surf al que es posible jugar sin conexión a Internet y que se muestra en la pantalla de error, al igual que sucede con el dinosaurio de Google Chrome.

El juego consiste en un surfista que debe esquivar obstáculos que se cruzan en su camino como rocas, así como realizar saltos y escapar de un kraken que le persigue, consiguiendo puntos por distintas acciones.

La comunidad de desarrolladores de Microsoft había desarrollado este juego en noviembre y con su llegada a Edge ha incorporado la posibilidad de jugar 'offline' y un total de tres modos: un modo sin fin, un modo contrarreloj y otro de zig zags.

Para controlar al surfista, el juego de Edge incluye soporte para utilizar el teclado, ratón, controles táctiles o también mandos de videojuegos, como ha explicado en Twitter el desarrollador de Edge William Devereux.

The edge://surf game is now available as the offline game in Microsoft Edge! We've made a ton of improvements based on your feedback. Here's what's new in Canary/Dev:????? 3 new modes!?? Play with keyboard, mouse, touch, or gamepad?? High scores?? Improved UX?? And much more! pic.twitter.com/UyLHED2loR