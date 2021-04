Microsoft Edge introducirá los espacios de trabajo para gestionar grupos de pestañas

MADRID, 12 Abr. (Portaltic/EP) -

Microsoft introducirá en su navegador Edge 'Workspaces', una herramienta para crear distintos espacios de trabajo, y mejorar la gestión de las pestañas agrupadas en cada uno de ellos.

La nueva función para Microsoft Edge distribuida a través del canal Canary, organizar la navegación en distintos espacios de trabajo, tantos crea conveniente crear el usuario -por ejemplo, uno profesional y otro de ocio-, cada uno de ellos identificado con un nombre y un color.

Cada espacio de trabajo permite gestionar las pestañas que se abran, con la particularidad de que cuando el usuario cierre todas ventanas del navegador y vuelva a abrir Edge, no espacios no solo no desaparecerán sino que mantendrán las pestañas.

Según ha informado un colaborador de Microsoft a través del foro de techcommunity, de Microsoft, esta nueva función es como "una combinación de pestañas aparte + grupos de pestañas + pestañas ancladas".