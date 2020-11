Portaltic.-Microsoft elimina 12 extensiones de Edge maliciosas por inyectar anuncios en búsquedas de Bing y Google

MADRID, 24 Nov. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha eliminado 12 extensiones maliciosas para su navegador Edge de su tienda oficial debido a que inyectan anuncios en los resultados de los buscadores Google y Bing, todo ello haciéndose pasar por 'software' legítimo.

Las extensiones maliciosas se hacían pasar por otras legítimas que están disponibles pero para otros navegadores, como Google Chrome, según ha informado la 'community manager' de Microsoft Edge a través de Reddit.

El código de las extensiones se encontraba alterado para que las búsquedas del usuario en herramientas como Google o Bing incluyesen anuncios en los resultados, a los que se redireccionaban a través de una URL de OKSearch (https://oksearch.org/xa2/click.html).

En concreto, las 12 extensiones para Edge eliminadas de la tienda oficial de Microsoft son NordVPN, Adguard VPN, TunnelBear VPN, The Great Suspender, Floating Player - Picture-in-Picture Mode, Ublock Adblock Plus, Go Back With Backspace, Wayback Machine, friGate CDN - smooth access to websites, Greasemonkey, Full Page Screenshot y One Click URL Shortener.

Microsoft ha recomendado a los usuarios que eliminen estas extensiones de Edge desde edge://extensions en la barra de búsqueda, así como que se pongan en contacto con la compañía si detectan que alguna extensión adicional añade anuncios en su navegador.