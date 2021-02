Microsoft elimina copias ilegales de juegos clásicos de Mario, Sonic y Minecraft de la tienda de extensiones de Edge

MADRID, 15 Feb. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha eliminado de la tienda oficial de extensiones para su navegador Microsoft Edge varias copias ilegales de videojuegos clásicos de sagas como Mario, Sonic y Minecraft, que en algunos casos habían permanecido meses inadvertidas en la plataforma.

La existencia de los juegos pirata en la tienda oficial de extensiones de Edge se dio a conocer después de una publicación de la cuenta oficial de desarrolladores de Microsoft Edge en Twitter, eliminada en poco tiempo pero advertida por Resetera, que promocionaba la existencia de extensiones de videojuegos clásicos.

En la lista de títulos compartida el pasado viernes por la cuenta oficial de Microsoft se encontraban varias copias ilegales de sagas como Mario Kart, Tetris y Pac-Man, publicadas por usuarios particulares y cuentas ajenas a los estudios propietarios. En la mayoría se trataba de emuladores y ROM piratas.

Asimismo, la tienda de extensiones de Microsoft Edge daba cabida también a otros videojuegos pirateados como Super Mario Bros, Sonic the Hedgehog 2, Cut the Rope, Minecraft, 2048, Flappy Bird, Fruit Ninja y Temple Run, como ha recogido el portal The Verge.

En la actualidad Microsoft ha eliminado todos estos videojuegos de su plataforma oficial, aunque algunos de estos títulos habían estado disponibles en ella al menos desde el mes de octubre de 2020, según el medio citado.