Portaltic.-Microsoft finaliza la fabricación de dos modelos de Xbox One

Microsoft finaliza la fabricación de dos modelos de Xbox One

MADRID, 17 Jul. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha decidido poner fin a la fabricación de dos de sus videoconsolas actuales, Xbox One X y la edición digital de Xbox One S, de cara a la llegada de su hardware de próxima generación, Xbox Series X.

Comercios 'online' como Amazon empezaron hace unos días a marcar algunos modelos de Xbox One como 'discontinuado', lo que hizo que muchos usuarios empezaran a alertar del fin de esta videoconsola.

En un comunicado remitido a Eurogamer, Microsoft ha confirmado que están "dando el paso natural de detener la producción de Xbox One X y Xbox One S All-Digital Edition", al tiempo que ha asegurado que "Xbox One S se continuará fabricando y vendiendo a nivel global".

La compañía "avanza hacia el futuro con Xbox Series X", que, según sus planes y pese a la pandemia, se espera que llegue en Navidades junto con el videojuego Halo Infinite.