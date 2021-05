Microsoft habilita la segunda pantalla de Surface Duo para ser el control táctil de más de 50 videojuegos

MADRID, 25 May. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha incorporado una nueva función que permite a los usuarios de los dispositivos con doble pantalla Surface Duo jugar a más de 50 videojuegos de Xbox utilizando los controles de la segunda pantalla.

Los nuevos controles táctiles para videojuegos de Surface Duo hacen uso de la segunda pantalla del dispositivo mientras el usuario usa la principal para jugar, como ha informado en su cuenta de Twitter el embajador de Xbox Larry Hryb, conocido como 'Major Nelson'.

El soporte táctil se ha incorporado a estos dispositivos a través del servicio de suscripción a videojuegos Xbox Game Pass, que permite jugar a un catálogo de títulos de PC y Xbox en la nube, y de los que más de 50 videojuegos incorporan soporte táctil.

En las imágenes de Hryb se muestra cómo la segunda pantalla de Surface Duo pasa a albergar elementos de control como un 'joystick' táctil, así como un panel con los botones de acción.

I've been testing out #SurfaceDuo lately and putting the new cloud gaming touch controls to work. Pretty fun way to play The Touryst! There are also more than 50 games available with touch that take advantage of the second screen https://t.co/acJ4iOoiv0 pic.twitter.com/7SuXsHg68Q