Portaltic.-Microsoft introduce en la beta de Edge una función que bloquea las descargas de 'crapware'

MADRID, 31 Ene. (Portaltic/EP) -

Microsoft está trabajando en una nueva función para bloquear las descargas de posibles amenazas de 'crapware' en su navegador Edge, que ya cuenta con un filtro SmartScreen que protege al dispositivo de ataques de 'phishing' y 'malware'.

El 'crapware', o 'software' preinstalado, son programas preinstalados o descargados desde una página web sin el consentimiento del usuario. Estos elementos ocupan espacio y en ocasiones pueden suponer un problema para la privacidad del usuario. Es el caso por ejemplo, de las barras de herramientas extra que se instalan de forma automática cuando el usuario descarga un programa.

Ha sido Amitai Rottem, gerente de Producto y desarrollador de 'software' de Microsoft, quien ha anunciado que esta función, que antes pertenecía al antivirus Windows Defender, ya está disponible en la versión beta del Microsoft Edge.

En concreto, la nueva función que encuentra en los ajustes de configuración, en el apartado de 'Privacidad y servicios'. El usuario puede activarlo para que bloquee "las descargas de aplicaciones de baja reputación que pueden causar comportamientos inesperados".

El navegador ya contaba con un filtro SmartScreen, una herramienta que identifica páginas web que han sido notificadas por realizar ataques de 'phishing' y 'malware'. Ahora Microsoft va a incluir otra herramienta para bloquear las descargas de 'crapware'.

El nuevo ajuste esta diseñado para que el propio navegador bloqueé la descarga de 'apps' no deseadas, de 'adware' -programas que muestran automáticamente publicidad no deseada- o de barras de herramientas que redirigen a anuncios.

Por otro lado Eric Lawrence, gerente de Producto y desarrollador de 'software' para Microsoft, ha explicado que tanto SmartScreen como SafeBrowsing de Chrome únicamente bloquean 'malware', mientras que esta función va más allá y bloquea la descargas que contienen un código potencialmente malicioso aunque no sea 'malware'.

Wait, what is this new setting in Edge? Is Edge trying to save me from downloading potentially unwanted apps, such as toolbar/adware? Why, yes it is! What used to be a enterprise Windows Defender Antivirus feature is making its way to consumers. Now in beta. pic.twitter.com/D4lYLKqAWL