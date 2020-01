Portaltic.-Microsoft lanza su nuevo navegador Edge basado en Chromium

Publicado 15/01/2020 11:30:44 CET

MADRID, 15 Ene. (Portaltic/EP) -

Microsoft comenzará este miércoles a implementar la nueva versión de su navegador Microsoft Edge y de su buscador Bing, basadas en el motor de Google Chromium y dirigidas a su uso por parte de empresas y profesionales, para los usuarios de Windows 10.

Los usuarios comenzarán a recibir esta actualización en el navegador y en el buscador y deberán cambiar a la nueva versión. Sin embargo, los usuarios profesionales podrán retrasar esta actualización hasta que lo deseen.

"Las organizaciones con actualizaciones administradas a través de Windows Update for Business (WUfB) no recibirán automáticamente esta actualización y no necesitan implementar el kit de herramientas de bloqueo", ha subrayado la compañía en su blog.

Este navegador se ejecuta en el mismo motor Chromium que la aplicación Chrome de Google, lo que hace que mejore su compatibilidad y rendimiento tal y como asegura Microsoft.

Entre otras cosas, el nuevo Microsoft Edge incluye la herramienta de seguimiento predeterminado, para saber quién accede a los datos y quién puede compartirlos.

Por su parte, la nueva versión de Bing orientada a empresas busca ahorrar el tiempo de búsqueda de información dentro de la propia compañía. Para encontrar personas, solo es necesario escribir en la barra de direcciones un título, nombre de equipo o ubicación de la oficina, y se pueden obtener definiciones para acrónimos de la empresa, preguntas y respuestas para encontrar información interna.

A finales de 2018, la compañía anunció sus planes de adoptar el código de Chromium en el desarrollo de Microsoft Edge y Bing para crear una plataforma compatible para sus clientes.

Más tarde, en noviembre de 2019, indicó que la llegada de la versión definitiva de Microsoft Edge basado en Chromium sería este 15 de enero.

La nueva versión de Microsoft Edge llega después de que la compañía dejara este martes de dar soporte al sistema operativo Windows 7 diez años después de su lanzamiento.