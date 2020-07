Portaltic.-Microsoft mantiene sus planes con Xbox Series X, que llegará en noviembre

MADRID, 24 Jul. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha anunciado este jueves los títulos que llegarán a la familia de videoconsolas Xbox, incluida la nueva Xbox Series X que mantiene los planes de lanzamiento de la compañía en el mes de noviembre, de cara a las Navidades.

En una rueda de prensa con inversores, la responsable financiera de Microsoft, Amy Hood, especificó el mes de noviembre cuando se le preguntó por el lanzamiento de la consola de próxima generación de la compañía. Así lo asegura la periodista Dina Bass de Bloomberg.

Desde su anuncio a finales de diciembre, la compañía ha asegurado en todo momento y pese a la pandemia de coronavirus, que Xbox Series X llegará a finales de año para las Navidades de 2020, y lo hará, además, junto con Halo Infinite.

Este jueves, la compañía tecnológica celebró 'Xbox Game Showcase', un evento digital en el que mostró los futuros títulos que llegarán a la familia de consolas Xbox, como Forza Motorsport, Fable o STALKER 2, así como juegos ya conocidos que serán optimizados para la nueva generación.

