Microsoft posterga el lanzamiento de la función Recall, que llegará "en las próximas semanas"

MADRID, 14 Jun. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha anunciado una prórroga en el lanzamiento de la característica impulsada por Inteligencia Artificial (IA) Recall, que llegará "en las próximas semanas" a pesar de que su llegada estaba prevista para el próximo 18 de junio.

La firma anunció Recall a finales del pasado mes de mayo, cuando la presentó como una nueva funcionalidad integrada en los nuevos Copilot+ PC y activada de manera automática, que emplea la IA para crear un sistema de memoria fotográfica.

Este permite a los usuarios buscar todo lo que han visto o hecho en el ordenador, de modo que se pueden desplazar a través de una línea de tiempo para encontrar el contenido que se ha buscaco anteriormente en cualquier aplicación, documento o sitio web. Todo esto es posible porque Recall usa un índice que almacena de forma local en el dispositivo que se utilice.

Expertos de seguridad comentaron hace unos días que esta característica podría poner en riesgo la información privada de los usuarios debido a que su funcionamiento contendría algunos fallos de seguridad.

Después de que investigadores como Kevin Beaumont sacaran a la luz estas vulnerabilidades, Microsoft lanzó un comunicado en el que señalaba que haría de Recall "una opción más clara" y que la desactivaría de forma predeterminada. Asimismo, adelantó que para utilizarla sería necesario iniciar sesión con Windows Hello.

Microsoft ha anunciado ahora que postergará el lanzamiento de esta característica. Si bien primero iba a ser una experiencia de vista previa "ampliamente disponible" para Copilot+ PC -disponible a partir del 18 de junio de 2024-, se incluirá en el Programa Windows Insider (WIP, por sus siglas en inglés) "en las próximas semanas".

Una vez pasado ese trámite y tras recibir los comentarios de los miembros de la comunidad sobre la funcionalidad, planea llevar la vista previa de Recall "a todas las Copilot+ PC", tal y como ha señalado en un comunicado.

La compañía ha comentado que está "ajustando" el modelo de lanzamiento de esta funcionalidad para aprovechar la experiencia de la comunidad de Windows Insider y "garantizar que la experiencia cumpla" con sus "altos estándares de calidad y seguridad".

Con ello, ha recordado que la seguridad es su "principal prioridad" y que va en línea de su Iniciativa Futuro Seguro (SFI, por sus siglas en inglés) y ha recordado que Recall contará con el cifrado 'Just in Time', que hará que esta memoria fotográfica se descifre únicamente con Windows Hello.