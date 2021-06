Microsoft prepara para el sucesor de Windows 10 un diseño simplificado y barra de tareas central como los de Windows 10X

MADRID, 16 Jun. (Portaltic/EP) -

Una archivo con una versión del próximo sistema operativo de Windows que sucederá a Windows 10 ha empezado a circular por la red, revelando una interfaz similar a la que Microsoft había mostrado de Windows 10X, con los iconos de la barra de tareas colocados en el centro, además de un diseño más simplificado sin Live Tiles y menús con esquinas redondeadas.

La interfaz fue filtrada por primera vez este martes en Baidu, donde un usuario colgó dos capturas de pantalla mostrando la opción de fijar aplicaciones y el menú de Ajustes del sistema operativo. La información del propio sistema indicaba que se trata de la versión 21.996.1 de 'Windows 11 Pro'.

Tras ello, The Verge informó de la filtración en la Red de unos archivos ISO con el sistema operativo en su versión de desarrollador, y ha mostrado unas imágenes en Twitter probando el software, que coincide en especificaciones con la versión de Baidu.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI