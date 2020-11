Portaltic.-Microsoft puntuará la calidad de las reuniones basándose en el lenguaje corporal y las expresiones faciales

MADRID, 30 Nov. (Portaltic/EP) -

Microsoft trabaja en una tecnología que analizará y puntuará la calidad de las reuniones digitales a partir de factores como el lenguaje corporal y las expresiones faciales de los participantes.

El "sistema informático de información sobre reuniones" utilizará datos como la hora del día, la temperatura ambiente, las expresiones faciales, el lenguaje corporal y el número de personas de una reunión para predecir "puntuaciones de calidad generales" de las reuniones, como recoge el texto publicado en la Oficina de Patentes de Estados Unidos.

Este sistema emplea una cámara que puede registrar a los participantes de una reunión, el lenguaje corporal y las expresiones faciales, así como el tiempo que cada participante dedica a contribuir durante la reunión.

Asimismo, puede rastrear información sobre "cuánto contribuye un participante en una reunión en comparación con la realización de otras tareas (por ejemplo, enviar mensajes de texto, revisar el correo electrónico, navegar por Internet)" e incluir información sobre a cuántas otras reuniones ha asistido un participante en un mismo día, según señala la solicitud de patente que se publicó el pasado 12 de noviembre.

"Debido a que los sistemas de programación computarizados convencionales carecen de contexto del mundo real, es posible que los usuarios no sepan que están intentando programar reuniones no óptimas, lo que puede resultar en reuniones que, en el mejor de los casos, no son productivas", afirma el documento. "Muchas organizaciones están plagadas de reuniones demasiado largas, con poca asistencia y recurrentes que podrían modificarse y/o evitarse si hubiera más información disponible sobre la calidad de las reuniones", ha añadido.

En este sentido, al conocer los parámetros de calidad y las puntuaciones de calidad generales para reuniones, el "sistema informático de información sobre reuniones" puede predecir la calidad general de futuras reuniones y recomendar a los usuarios que cambien algún aspecto de la reunión para "mejorar la puntuación de calidad prevista".

Esta herramienta no sería la primera de Microsof desarrolla para conocer la productividad laboral. La compañía lanzó sus informes de productividad ('Productivity Score', en inglés) el pasado año, que llegaron a todos los usuarios profesionales de Microsoft 365 en octubre de 2020, con los que busca "dar visibilidad sobre cómo funciona la empresa".

Estos informes permiten a los administradores de empresas acceder a datos sobre el rendimiento individual de cada trabajador usando las 'apps' de Microsoft 365, como la participación en chats grupales, el número de correos electrónicos enviados o la colaboración en documentos compartidos. Sin embargo, expertos y activistas han criticado esta herramienta por considerar que propicia la vigilancia de los trabajadores en el entorno laboral.