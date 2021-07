Microsoft revive a Clippy, el antiguo Asistente de Office, como uno de sus nuevos emojis

MADRID, 16 Jul. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha revivido al asistente de Office en forma de clip, Clippy, retirado en 2001, y lo ha incluido en sus más de 1.800 emojis rediseñados para sus aplicaciones de Microsoft 365 en sustitución del emoticono tradicional del clip.

Clippy, conocido originalmente como Clippit, era el asistente por defecto incluido en los programas de paquete de Microsoft Office desde 1997, como Microsoft Word. Su diseño era el de un clip pero con ojos y con cejas al estilo de Groucho Marx.

El cometido de Clippy era ayudar a los usuarios cuando escribían documentos con consejos como atajos de teclado, para lo que aparecía automáticamente en la pantalla y resultaba molesto a menudo. Cuatro años después de su lanzamiento, Microsoft decidió retirarlo con la llegada de Windows XP en 2001.

Ahora, como ha informado en un comunicado la directora de Arte y especialista en emojis de Microsoft, Claire Anderson, Clippy volverá a sus programas de Microsoft, pero solo en forma de emoji para sustituir al clip tradicional.

Anteriormente, la compañía estadounidense ya había preguntado a los usuarios a través de Twitter si deseaban el regreso de Clippy para reemplazar al emoji del clip. La publicación rápidamente superó los 20.000 'me gusta' que solicitaba Microsoft.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC