Microsoft soluciona un problema con DNS que afectó a los servicios de Microsoft 365

MADRID, 2 Abr. (Portaltic/EP) -

Un problema identificado con el 'sistema de nombres de dominio' (DNS, por sus siglas en inglés) ha impedido que este jueves por la noche los usuarios pudieran acceder con normalidad a los servicios de Microsoft 365.

Microsoft ha confirmado la mitigación de “la interrupción del DNS subyacente”, que ha permitido recuperar los servicios de su conjunto de programas de ofimática, como ha compartido a través de diversas actualizaciones en Twitter.

Los problemas aparecieron en torno a la medianoche y se prolongaron en la madrugada del viernes, impidiendo que los usuarios pudieran acceder a los servicios y funciones de Microsoft 365. Llegó a afectar también a a los paneles de Salud y de Estado, donde se informa de la situación actual del servicio.

La compañía consiguió solventar el problema redirigiendo el tráfico a sus capacidades de DNS “resilientes”, como explica. También gestionó “múltiples flujos de trabajo para validar la recuperación” y aplicó los pasos de mitigación “necesarios” para recuperar la red.

We're investigating an issue in which users may be unable to access Microsoft 365 services and features. We'll provide additional information as soon as possible.