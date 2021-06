Microsoft Store permitirá a los desarrolladores incorporar sistemas de pago propios y quedarse con el beneficio

MADRID, 25 Jun. (Portaltic/EP)

Microsoft permitirá a los desarrolladores incorporar sistemas de pago propios o de teceros en las aplicaciones que suban a Microsoft Store y quedarse con todo el beneficio que generen, un cambio que acompaña de una serie de modificaciones que renuevan la tienda con nuevas apps y soporte para aplicaciones Android.

La compañía ha informado de que los desarrolladores tendrán también la posibilidad de integrar sistemas de pago propios o de terceros en sus aplicaciones, una medida que entrará en vigor el 28 de julio, como ha informado en el blog de Windows.

Esta novedad supone una ventaja para los desarrolladores, ya que podrán quedarse el cien por cien de lo que generen. No obstante, se limitaría solo a las aplicaciones; Microsoft ha confirmado a The Verge que la eliminación de la comisión no afecta a los videojuegos, cuyos desarrolladores deberán seguir aportando el 12 por ciento de los beneficios generados aunque los sistemas sean propios o de terceros.

En la misma publicación, Microsoft defiende su plataforma comercial, por el alcance que ofrece en la distribución de la apliaciones y por los porcentajes que cobra a los desarrolladores, que califica de "competitivos": el 15 por ciento en aplicaciones y el 12 por ciento en juegos.

NOVEDADES EN MICROSOFT STORE

Microsoft Store permite añadir aplicaciones con Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java y aplicaciones web progresivas (PWA). También podrán publicar aplicaciones de escritorio o desarrollar y empaquetar PWAs con PWABuilder 3, una nueva herramienta de código abierto.

Por otro lado, la empresa ha informado sobre otras novedades dirigidas a los usuarios referentes a la 'Store'. Así, estos podrán encontrar apps de Android en la tienda 'online' y adquirirlas en la tienda de aplicaciones de Amazon en Android.

La Store también tendrá 'apps' de terceros, como Adobe Creative Cloud, Disney +, TikTok y Zoom, y otras propias, como Microsoft Teams, Visual Studio, Notepad y Paint. La tienda también incluirá contenidos editoriales seleccionados por medio de las llamadas Historias, que informan sobre algunas aplicaciones destacadas por Microsoft.

Por último, una nueva ventana emergente permitirá instalar 'apps' desde un navegador al hacer clic en el símbolo de descarga de Microsoft Store en una página web, una función que pretende que el usuario no tenga dejar la actividad que estaba realizando en el navegador para realizar el proceso de descarga.

Todos estos cambios estarán disponibles pronto en la nueva Microsoft Store en sistemas operativos Windows 10 y el próximo Windows 11.