Portaltic.-Microsoft Teams permitirá que dos personas se reúnan en salas virtuales con el 'Modo Juntos'

MADRID, 7 Jul. (Portaltic/EP) -

La aplicación de trabajo colaborativo y videollamadas Microsoft Teams permitirá realizar reuniones entre dos personas utilizando el 'Modo Juntos', que las sitúa en un mismo ambiente y que hasta ahora requiere un mínimo de cinco usuarios.

Microsoft anunció el año pasado las salas virtuales del 'Modo Juntos', con los que buscaba reducir la fatiga derivada de las videollamadas incorporando a los participantes en un mismo fondo virtual, hasta un máximo de 50 personas.

Hasta ahora es necesario que al menos cinco personas estén conectadas a una llamada, pero Microsoft prepara la posibilidad de que menos usuarios, incluso solo dos, puedan comenzar una videollamada en el 'Modo Juntos', como ha informado la bloguera Amanda Sterner a través de Twitter.

La nueva función se encuentra habilitada de momento solo en el modo de desarrollador de Microsoft Teams, y aún no está disponible en la versión estable de la aplicación de Microsoft.

Love the fact I can use together mode in #MicrosoftTeams with only two people when I'm on the developer preview ??I'm almost never in meetings with 5 or more people?? Great change ?? pic.twitter.com/86bAitGBTW