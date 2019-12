Microsost presenta la versión en español de su app Seen AI para describir el entorno a personas ciegas

Publicado 03/12/2019 14:45:08 CET

MADRID, 3 Dic. (Portaltic/EP) -

Coincidiendo con el Día Mundial de las Personas con Discapacidad que se celebra este martes 3 de diciembre, Microsoft ha lanzado la versión en castellano de su aplicación Seeing AI, que a través de la cámara del móvil y el uso de Inteligencia Artificial (IA) permite describir el entorno a las personas ciegas.

Seeing AI, cuya versión en inglés ya se encontraba disponible desde julio de 2017 y ha ayudado a realizar más de 20 millones de tareas, facilita el reconocimiento del entorno y la audio descripción de personas, objetos y textos, y está especialmente diseñada para personas ciegas o con dificultades visuales.

Ahora, la aplicación está disponible de forma gratuita en español para móviles con el sistema operativo iOS, como ha anunciado la compañía estadounidense en un comunicado. Expertos de ONCE y Fundación ONCE han colaborado en su desarrollo.

Seeing AI incluye funcionalidades como la lectura de textos cortos a través de la cámara del teléfono móvil o el reconocimiento de documentos e identificación de sus diferentes partes, integrándose con el narrador VoiceOver para leerlos en voz alta.

Para identificar los productos, la app emite pequeños pitidos para facilitar la localizar de los códigos de barras y permite realizar un escaneo para identificar los productos en envases, y facilitar también información sobre fechas de caducidad y recomendaciones de elaboración. Con la aplicación también es posible determinar el valor de billetes y divisas, incluyendo euros, dólares y libras, entre otros.

Además, Seeing AI incluye función de reconocimiento facial, con la que es capaz de identificar a las personas del entorno habitual del usuario, incluyendo edad estimada y estado de ánimo, así como identificación de familiares, amigos o compañeros de trabajo.

Para ayudar en el reconocimiento del entorno, el software de Microsoft clasifica a objetos, personas y animales, informando sobre el color de objetos, leyendo textos escritos a mano, describiendo la luminosidad del entorno y su color e incluso reconociendo las personas y objetos que aparecen en fotografías físicas o de otras aplicaciones como Mail, Photos, Twitter y WhatsApp.

PRUEBAS EN ESPAÑA

Uno de estos evaluadores de la app en su versión en español ha sido Cristian Sainz, que perdió la vista en un accidente de automóvil a los 18 años, y en la actualidad es el responsable de la unidad de puesto de trabajo digital de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Aficionado a la cocina y antiguo propietario de un restaurante, Sainz señala que una de las funciones que más le gustan de Seeing AI es que puede usarla para saber las medidas exactas que necesita cuando cocina. Tiene una báscula que enuncia en voz alta los pesos de los alimentos, pero solo en intervalos de cinco gramos.

"Hay recetas en las que necesito un gramo, no cinco. Ahora, puedo obtener esa información en unos segundos. Solo tengo que apuntar el móvil con el canal de texto breve de Seeing AI a la pantalla de la báscula y la aplicación la lee en voz alta. He podido empezar a usar recetas que antes no podía hacer", ha comentado Sainz.