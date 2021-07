Migrar los chats de WhatsApp entre iOS y Android requerirá conexión por cable

MADRID, 5 Jul. (Portaltic/EP) -

La sincronización de los chats de una cuenta de WhatsApp entre móviles iOS y Android sigue en desarrollo, y para su funcionamiento será necesario tener conectados por cable ambos dispositivos, sin necesidad de servicios externos.

La aplicación de mensajería WhatsApp no dispone actualmente de ninguna forma de migrar los chats entre móviles iOS y Android, ya que mientras que los primeros usan iCloud para las copias de seguridad, los segundos emplean Google Drive.

La app se encuentra actualmente desarrollando formas para que esta transferencia de datos sea posible, como ha informado en Twitter el portal especializado WABetaInfo, que ha compartido un vídeo de la función advertida en versiones beta de WhatsApp pero aún no disponible.

En la nueva herramienta que permite pasar chats de iOS a Android se especifica que es necesario tener conectados por cable ambos teléfonos móviles, y requiere mantener el dispositivo desbloqueado y la app abierta.

WhatsApp is developing a feature to migrate your chats between different platforms.This video shows how chats are migrated from iOS. It's needed a cable: are new tools for PC coming or what?It'll be available for beta testers in a future update. Follow @WABetaInfo for more ?? pic.twitter.com/Bu6xGxkpWE