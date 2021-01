El modo hibernación de Android tendrá un distinto comportamiento según el número de usuarios

MADRID, 18 Ene. (Portaltic/EP) -

El modo hibernación que prepara Google para Android para las aplicaciones que no usen los usuarios tendrá un comportamiento diferentes si se pone en esto modo para un usuario o para varios.

El modo hibernación de aplicaciones apareció hace unos días en el código de Android Open Source Project (AOSP), donde se podía ver que se trata de un modo que permitirá optimizar el espacio que ocupan las aplicaciones que no están siendo activamente usadas.

Un nuevo cambio en AOSP ha revelado que el comportamiento de este modo hibernación diferirá según se active para un solo usuario o para varios, como recogen en el editor jefe de XDA Developers, Mishaal Rahman. En este sentido, si es para un solo usuario en un dispositivo multiusuario, se limpiará la caché de la 'app'.

Se espera que este modo hibernación llegue con Android 12, cuya primera versión previa podría llegar en febrero, si sigue los pasos de Android 11.

So the first details of Android's app hibernation feature are here. If an app is hibernated for a single user, the system will clear cache. Google will add more for package-level hibernation (app is hibernated for all users).Source: https://t.co/q16Md5dKNuH/T @luca020400 https://t.co/UC4JEoJI7f pic.twitter.com/9bqq1RjeBr