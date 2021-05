El móvil 'gaming' realme GT 5G llegará a Europa en junio

MADRID, 21 May. (Portaltic/EP) -

La marca de 'smartphones' realme ha confirmado que su nueva serie de terminales realme GT 5G, de gama alta para 'gaming', llegará el próximo mes de junio a Europa, y le acompañarán también los primeros integrantes de la gama media Narzo.

El terminal de gama alta para videojuegos realme GT 5G se presentó el mes de marzo en China, y cuenta con características como el procesador Snapdragon 888, así como una pantalla AMOLED con una tasa de refresco de 120 hercios (Hz) y carga rápida de 65W.

Ahora, el portal GSMArena ha dado a conocer que realme GT 5G se lanzará en Europa el mes de junio en AliExpress, en lo que supondrá el debut de la gama en el continente. realme ha confirmado a Europa Press esta información.

La marca china también ha confirmado la llegada a Europa de los primeros teléfonos móviles pertenecientes a su familia de gama media realme Narzo, con dispositivos asequibles dirigidos al 'gaming', y que cuentan ya con tres generaciones, hasta ahora limitadas a India.

En concreto, según ha informado el medio citado, el dispositivo que hará debutar la familia en Europa será una nueva variante con conectividad de datos 5G: realme Narzo 30 5G, aún por presentarse.

Asimismo, la división de productos IoT de la compañía china, TechLife, ha anunciado en su cuenta de Twitter la primera marca de productos conectados de su ecosistema, que se llamará D y se presentará el 25 de mayo.

It started with a DREAM, which led to a DISCOVERY of new DESIGN and DEVELOPMENT, to produce something DIFFERENT. The first brand in our ecosystem.Join us for the global launch on 25th May.#realmeTechLife #BeDifferent pic.twitter.com/JadaiHfjh4