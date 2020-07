Portaltic.-Naughty Dog condena el acoso y las amenazas en Internet a los creadores de The Last of Us: Parte II

MADRID, 6 Jul. (Portaltic/EP) -

Naughty Dog, el estudio encargado de desarrollar el videojuego The Last of Us: Parte II, ha condenado el acoso y las amenazas dirigidas a su equipo tras el lanzamiento del título.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Naughty Dog ha condenado "cualquier forma de acoso o amenazas dirigidas" hacia el equipo que ha trabajado en el juego, así como su elenco.

Asimismo, el estudio ha afirmado que la seguridad de su equipo y el elenco es su "principal prioridad" y ha subrayado que están abiertos a una discusión crítica, siempre y cuando el discurso sea "constructivo y compasivo".

Although we welcome critical discussion, we condemn any form of harassment or threats directed towards our team and cast. Their safety is our top priority, but we must all work together to root out this type of behavior and maintain a constructive and compassionate discourse. pic.twitter.com/eoq4t1ITnh — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 5, 2020

Las declaraciones de Naughty Dog llegan después de que Laura Bailey, la actriz que interpreta a Abby en el título, denunciara haber recibido amenazas de muerte en Internet.

La actriz publicó a través de su cuenta en Twitter varios comentarios y mensajes que ha recibido en redes sociales, en los que los usuarios amenazan con matarla e incluso apuñalarla.

Man. I try to only post positive stuff on here... but sometimes this just gets a little overwhelming. I blacked out some of the words cuz, ya know, spoilers.Side note. Thank you to all the people sending me positive messages to balance it out. It means more than I can say.?? pic.twitter.com/kGyULWPpNu — Laura Bailey (@LauraBaileyVO) July 3, 2020

Sin embargo, Bailey no ha sido la única que ha recibido este tipo de mensajes. Desde que se filtró la historia del juego antes de su lanzamiento, creativos como Neil Druckmann, director de The Last of Us: Parte II, también han resultado afectados por el acoso.