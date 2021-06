Naughty Dog trabaja en su primer multijugador indepediente

MADRID, 9 Jun. (Portaltic/EP) -

Naughty Dog, responsable de juegos como Crash Bandicoot o The Last of Us, trabaja en su primer título multijugador independiente, para que el ya está buscando nuevos perfiles profesionales que se incorporen al proyecto.

Dos ofertas de empleo en la web de Naughty Dog han llamado la atención sobre el nuevo proyecto que prepara el estudio de desarrollo: un juego multijugador independiente, el primero de su historia, como indica la propia empresa.

Se trata de dos puestos, uno para trabajar en el guion del juego y otro como diseñador de nivel. Y sendas descripciones se indican que la compañía busca llevar "el mismo nivel de ambición y calidad" que caracteriza a sus juegos basados en historias "a este proyecto multijugador único".

Naughty Dog lleva 30 años desarrollando videojuegos que "superan los límites de la narrativa, la jugabilidad y la tecnología". Solo su juego más reciente, The Last of Us Part II, ha obtenido unos 300 premios como 'Juego del Año' y tres de sus títulos se encuentran entre los 10 juegos mejor puntuados para PlayStation 4.