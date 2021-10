Neopets se lanza a los NFT con una colección de más de 20.000 personajes

MADRID, 1 Oct. (Portaltic/EP) -

JumpStart ha anunciado una colección de más de 20.000 mascotas Neopets en NFT (siglas de token no fungible, en inglés) basada en los personajes de la marca, que podrán ser adquiridos por los seguidores a partir de mediados de octubre.

La colección NFT de Neopets constará de 20.500 personajes únicos, generados por un algoritmo en base a siete categorías de rasgos diferentes. Los miembros de la comunidad y seguidores de estas mascotas virtuales podrán adquirirlas, como ha asegurado la compañía en un comunicado.

JumpStart se ha asociado con Raydium para la creación de los NFT con la cadena de bloques de Solana y promoverlo en la infraestructura de DropZone. Y aunque no tiene una fecha de lanzamiento oficial, la compañía estima que será a mediados de octubre.

La noticia, sin embargo, no ha convencido a la comunidad de seguidores de Neopets. Desde Jellyneo se han opuesto a esta iniciativa. “no puedes alimentar tu NFT, leerle, combatir con él ni personalizarlo. Es el antineopet”, ha declarado en un comunicado en Twitter.

You forgot to mention the part where no one in the @Neopets community wants this. (And the catastrophic, confusing release where @Neopets themselves called this an unaffiliated scam.) You can’t feed your NFT, read to it, battle with it, or customise it. It’s the #AntiNeopet ? https://t.co/hAulVunIdr