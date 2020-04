Portaltic.-Nest reduce la calidad de vídeo de sus cámaras de seguridad para reducir su uso de red

MADRID, 15 Abr. (Portaltic/EP) -

Google ha comenzado a reducir automáticamente la configuración de resolución del vídeo de las cámaras de seguridad de su marca Nest, una medida temporal para rebajar la presión sobre la red durante el confinamiento por coronavirus.

"Para responder a la llamada global para priorizar la banda ancha de Internet para el aprendizaje y el teletrabajo, en los próximos días vamos a realizar algunos cambios", ha reconocido Google en un comunicado remitido a The Verge.

De esta manera, la señal de vídeo de las cámaras Nest tendrá automáticamente la calidad por defecto, reduciéndose para los usuarios que tuvieran una configurada una resolución más alta. Los que tuvieran una calidad más baja no se verán afectados.

Según han mostrado usuarios de Nest en Twitter, la compañía ha enviado correos electrónicos para informarles de este cambio, donde aseguran que solamente se modificará la resolución por defecto, pero el resto de la configuración se mantendrá sin cambios.

Not sure if this qualifies as @internetofshit but Google Nest is changing the quality of my camera feeds because... they can. I've got a gigabit connection, so it's not necessary... and they could run a speed test to verify that. pic.twitter.com/y1W2ELRpMq