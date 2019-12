Portaltic.-Netflix prueba a ofrecer series o películas de forma automática sin navegar por la app

Publicado 11/12/2019 16:58:35 CET

MADRID, 11 Dic. (Portaltic/EP) -

Netflix está probando una nueva función conocida como 'Watch Now' ('Ver Ahora' en español) para ofrecer series o películas de forma automática sin necesidad de navegar por la aplicación.

La prueba piloto cuenta con esta nueva función en el menú principal. Al seleccionarlo se reproducen de forma automática los capítulos de las series que está viendo el usuario, películas o series que estén en nuestra lista personal, así como contenido elegido por un algoritmo interno.

Después de que comience la reproducción, si al usuario no le interesa el contenido podrá darle al botón 'Play Something Else' ('Reproduce otra cosa' en español) para acceder a la próxima serie o película en la lista.

Hasta ahora tan solo tienen acceso a esta función un grupo de usuarios en fase de prueba y Netflix la probará durante uno o dos meses en televisores y dispositivos conectados al televisor, según ha informado Variety.

Con esta función de prueba Netflix pretende evitar que los usuarios abandonen la plataforma cuando terminan de ver sus series o películas y no se deciden por el siguiente contenido.