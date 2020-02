Portaltic.-Netflix ya permite desactivar la reproducción automática de las series y los avances

MADRID, 7 Feb. (Portaltic/EP) -

Netflix ha anunciado que a partir de ahora los usuarios podrán configurar si quieren activar o desactivar la reproducción automática del siguiente episodio o del trailer de una película mientras está navegando por la plataforma.

La cuenta de Twitter de Netflix de Estados Unidos anunció este jueves que había extendido una nueva función que daba el poder al usuario para configurar la reproducción automática dentro de la plataforma.

Netflix ha proporcionado dos configuraciones distintas dentro de esta nueva función. Por un lado ahora el usuario podrá seleccionar si quiere que cuando se acabe un capítulo de la serie que está viendo se reproduzca automáticamente el siguiente.

La otra configuración es para regular la reproducción automática de la vista previa de una serie o película mientras el usuario navega por la plataforma. Para activar o desactivar cualquiera de estas dos funciones solamente habrá que acceder a Administrar perfiles, seleccionar el perfil y marcar o desmarcar la opción de reproducción automática.

Como explica la compañía desde el 'tuit' esta medida viene después de las numerosas peticiones de los usuarios para que les den el control sobre esta función. Netflix también ha informado de que la introducción de esta configuración "podría tardar en hacerse efectiva".

Some people find this feature helpful. Others not so much. We've heard the feedback loud and clear _ members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab