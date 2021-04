Neuralink asegura que su implante permite a un macaco jugar a Pong con la mente

MADRID, 9 Abr. (Portaltic/EP) -

Neuralink es la empresa de Elon Musk que se centra en la integración de tecnología de inteligencia artificial en el cerebro humano, y este viernes ha compartido uno de sus avances: un macaco jugando a Pong con un implante cerebral.

Este proyecto pretende desarrollar tecnología y realizar avances que ayuden en caso de daños cerebrales graves, como consecuencia de un trombo, un cáncer o alguna lesión congénita. El año pasado, Musk aseguró que Neuralink permitirá escuchar música directamente en el cerebro a través de un chip o controlar el nivel de hormonas para usarlas en nuestro beneficio.

Este viernes, el directivo ha vuelto a compartir los beneficios que asegura se conseguirán con este proyecto, En concreto, ha señalado que una persona con parálisis podrá “usar un 'smartphone' con su mente más rápido que alguien usando sus pulgares”, como recoge en su perfil de Twitter.

Actualmente, y según aseguran en Neuralink -y ha compartido Musk-, su implante ha permitido que un macaco de 9 años juegue con su mente a Pong, un avance que han compartido en un vídeo subido a su canal de YouTube.

El concreto, los investigadores han implantado 2000 electrodos en la corteza motora, en una región que coordina el movimiento de la mano y el brazo, cuyos movimientos se registran y analizan por parte de un algoritmo cuando usa el 'joystick' del programa.

El macaco ha aprendido a interactuar con el ordenador para conseguir pure de plátano, que puede tomar a través de una especie de pajita metálica. Los investigadores han utilizado este experimento para analizar los patrones de la actividad neuronal en relación con los distintos movimientos del 'joystick'.

En un momento dado de la investigación, el 'joystick' fue desconectado del ordenador, y pese a ello, el macaco sigue jugando a Pong. La compañía defiende que lo hace con su mente.

Musk ha apuntado que en versiones futuras de Neuralink, los implantes del cerebro permitirán que las personas con paraplejía puedan volver a caminar, mediante el envío de señales a neuronas motoras o sensoriales.

