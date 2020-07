Portaltic.-Neuralink permitirá escuchar música directamente en el cerebro y controlar los niveles de hormonas

MADRID, 23 Jul. (Portaltic/EP) -

Neuralink, la empresa centrada en la integración de tecnología de inteligencia artificial en el cerebro humano, permitirá escuchar música directamente en el cerebro con un chip implantado, como ha asegurado su CEO, Elon Musk.

En su parte más comercial, Neuralink pretende desarrollar tecnología y realizar avances que ayuden en caso de daños cerebrales graves, debido a un trombo, a un cáncer o a alguna lesión congénita, como se explicó en 2017 cuando se dio a conocer este proyecto.

Entonces, se dijo que esa línea de desarrollo llegaría en unos cuatro años, y esta semana Musk ha instado a través de Twitter a unirse al equipo de Neuralink a quienes tengan una serie de cualidades, ya que el trabajo resolverá "muchas lesiones cerebrales / vertebrales y, en última instancia, es esencial para la simbiosis con IA".

If you've solved hard problems with phones / wearables (sealing, signal processing, inductive charging, power mgmt, etc), please consider working at engineering@neuralink.com