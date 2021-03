Niantic comparte una primera imagen de sus gafas RA

MADRID, 30 Mar. (Portaltic/EP) -

Niantic, el estudio de desarrollo de Pokémon Go, está trabajando en un dispositivo de juego que pueda aprovechar su plataforma de realidad aumentada, un visor con diseño de gafas que funcionará con un sistema operativo propio.

A través de un comunicado en su perfil de Twitter, el director ejecutivo de Niantic, John Hanke, ha compartido una primera imagen parcial de un sistema de pantalla montada en la cabeza (HMD, por sus siglas en inglés).

En la imagen se puede ver un fragmento del cristal montado en una una patilla negra donde aparece escrito el nombre de Niantic en naranja y unos agujeros que podrían indicar la presencia de altavoz o micrófono. Parece ser un diseño más propio de gafas que de casco.

Exciting to see the progress we're making to enable new kinds of devices that leverage our platform... pic.twitter.com/yYglk4q89G