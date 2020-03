Portaltic.-Niantic pospone los eventos de Pokémon GO y Wizards Unite por el coronavirus y facilita jugar desde casa

MADRID, 13 Mar. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuegos Niantic ha pospuesto los próximos eventos de la comunidad previstos para sus videojuegos para móviles Pokémon GO y Harry Potter: Wizards Unite debido a la epidemia de coronavirus y ha introducido novedades para facilitar que sus jugadores los utilicen sin salir de sus casas para minimizar los riesgos de contagio.

"La seguridad de nuestra comunidad global de jugadores es nuestra principal prioridad", como ha expresado la desarrolladora a través de su cuenta en Twitter. Tanto Pokémon GO como Wizards Unite son videojuegos para móviles que animan a los jugadores a salir a la calle.

Para evitar riesgos de contagio del COVID-19, Niantic se está enfocando en "expandir las funciones y experiencias que pueden disfrutarse en un entorno individual y que también fomentan la exploración".

The safety of our global player community is our top priority. COVID-19 is challenging us and the world to adjust. We’re putting our focus on expanding features and experiences in our games that can be enjoyed in an individual setting and that also encourage exploration!