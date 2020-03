Portaltic.-Nintendo anuncia los próximos títulos indies para Switch, incluido el español Summer in Mara

MADRID, 17 Mar. (Portaltic/EP) -

Nintendo ha celebrado este martes su emisión en directo Indie World, en la que ha presentado los nuevos videojuegos independientes que llegarán a Switch durante los próximos meses, incluyendo títulos de estudios alternativos como el estadounidense Devolver y también de estudios españoles, como es el caso del título de granjas Summer in Mara.

El estudio valenciano Chibig ha presentado la versión para Switch del juego de granjas Summer in Mara, con más de 30 islas que descubrir y personajes que descubrir. Llegará en esta primavera en exclusiva de forma temporal a la consola híbrida de Nintendo.

La emisión de Nintendo ha dado cabida al anunciom de Blue Fire, del estudio argentino Robi Studios y Graffiti. Se trata de un título de plataformas trimensionales que llegará en verano de 2020 en exclusiva temporal, al igual que Baldo, un "viaje lleno de personajes fantásticos".

Al catálogo de Switch llegará también I am Dead, un videojuego de puzzles fantásticos protagonizado por una persona muerta que está ambientado en la isla de Sherlmeston, en el Atlántico Norte, que llegará a la consola de Nintendo en 2020.

B.ARK, otro de los nuevos títulos independientes, es un videojuego familiar de astronautas que luchan contra alienígenas que se lanzará a finales de 2020, mientras que Freakpocalypse (verano de 2020) es un título postapocalíptico en el que se explora protagonizado por personajes deformados

A esto se añade el videojuego de viaje temporales Quantum League, un shooter player versus player que llegará a finales de 2020.

La desarrolladora Swery ha presentado por su parte The Good Life, un videojuego en el que por la noche los habitantes de vuelven gatos y perros para realizar acciones como resolver asersinatos con sus capacidades especiales.

The Last Campfire, del estudio británico Hello Games -autores de No Man's Sku, es un juego de plataformas y puzzles protagonizado por un personaje azul capaz de revivir personaje congelados alrededor de una hoguera. Llegará este verano a Switch.

PixelJunk Eden 2 llegará en verano, mientras que el juego de estrategia Faeria llegará en primavera. Eldest Souls hará lo propio en verano.

Otros juegos en los que están trabajando los desarrolladores de cara a su próxima lanzamiernto en Switch son: Blair Witch, Ghost of a Tale, Sky, Sky Rocket, el título de perspectivas Superliminal, Wingspan, Dicey Dungeons, Bounty Battle.

Nintendo ha cerrado su emisión con anuncio del título de estética retro Exit The Dungeon, del desarrollador independiente Devolver. Se ambienta en una mazmorra e incluye una amplia variedad de armas con las que combatir. Este título está disponible desde este mismo martes.