Nintendo anuncia Splatoon 3 y la remasterización de Legend of Zelda: Skyward Sword para Switch

MADRID, 18 Feb. (Portaltic/EP) -

Nintendo ha anunciado Splatoon 3 y la remasterización de Legend of Zelda: Skyward Sword, junto con la llegada de Fall Guys y nuevos luchadores de Super Smash Bros. Ultimate a la videoconsola Nintendo Switch.

Un Nintendo Direct de 50 minutos ha permitido a la compañía de videojuegos adelantar las novedades que llegarán a su consola en los próximos meses. Una de ellas es la remasterización en HD de Legend of Zelda: Skyward Sword, un título lanzado para Wii en 2011, que llegará el 16 de julio.

El lanzamiento de este título se acompañará de un par nuevo de controles Joy-Con temtizados con los diseños icónicos del escudo y la espada de Link.

Mario Golf: Super Rush estará disponible para Switch el 25 de junio, con un modo historia y modos multijugador entre los que se incluye 'golf rápido'. También llegará este verano a la videoconsola de Nintendo Fall Guys, y Pyra y Mythra de Xenoblade Chronicles 2 se unirán como luchadores a Super Smash Bros. Ultimate.

La tercera entrega de la saga Splatoon llegará en 2022, con nuevos escenarios, armas y habilidades. Este título mantien las competiciones de cuatro contra cuatro y permitirá personalizar completamente al Ink.

El juego narrativo Famicom Detective Club que Nintendo lanzó en Japón en 1988 llegará por primera vez a Europa esta primavera. Dos títulos remasterizados, The Missing Heir y The Girl Who Stands Behind podrán conseguirse en la eShop el 14 de mayo.

También llegarán a Nintendo Switch Ninja Gaiden Collection (10 de junio), Samurai Warriors 5, Legend of Mana (24 de junio), No More Heroes 3 (27 de agosto), Neon White, DC Super Hero Girls (4 de junio), Miitopia (21 de mayo), Outer Wilds, Project Triangle Strategy (2022), Star Wars Hunters, World's End Club (28 de mayo) y Monster Hunter Rise (26 de marzo).