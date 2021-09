Nintendo niega tener en sus planes una Switch con soporte 4k

MADRID, 30 Sep. (Portaltic/EP) -

Nintendo prepara la llegada de la nueva Switch con pantalla OLED sin más planes para nuevas versiones de su videoconsola híbrida, como ha afirmado de forma tajante en respuesta a las informaciones compartidas por Bloomberg sobre un modelo con soporte en 4k en desarrollo.

Trabajadores de al menos once compañías de videojuegos están trabajando con kits de desarrollo de una Nintendo Switch con soporte para 4k, según ha compartido el medio citado, que indica que el nuevo hardware llegaría como pronto a finales del próximo año, que cita fuentes próximas a estos planes.

La compañía japonesa ha emitido un breve comunicado, a través de la red social Twitter, en el que dice que el informe de Bloomberg "no es cierto", e incluso lo califica de "falso" cuando asegura que está proporcionando herramientas para impulsar el desarrollo de juegos para un Nintendo Switch con soporte 4K.

En el comunicado también reafirma que no tiene planes para ningún modelo nuevo que no sea Nintendo Switch - Modelo OLED, una versión presentada en julio que se pondrá a la venta el próximo 8 de octubre.

A news report on Sept. 30, 2021(JST) falsely claims that Nintendo is supplying tools to drive game development for a Nintendo Switch with 4K support. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to clarify that this report is not true. (1/2)