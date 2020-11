Portaltic.-Nintendo prohíbe un torneo de Super Smash Bros. por emplear una modificación no oficial del juego

MADRID, 23 Nov. (Portaltic/EP) -

La compañía japonesa Nintendo ha prohibido la celebración del torneo de 'Super Smash Bros. The Big House 10' porque en él iba a utilizar una modificación no oficial del juego.

The Big House 2020 anunció en julio que su torneo de Super Smash Bros. iba a cancelarse debido a la pandemia de la Covid-19, aunque el pasado 10 de noviembre confirmó que el evento se celebraría de forma 'online', los días 4 y 6 de diciembre.

Ahora, The Big House ha recibido una demanda de cese por parte de Nintendo porque los organizadores iban a emplear una copia modificada del juego con una herramienta conocida como Slippi, que tiene el objetivo de mejorar el código 'online' del juego, pero que no está autorizada por Nintendo.

"The Big House está desconsolada por compartir que hemos recibido un cese y desistimiento de Nintendo para cancelar el evento 'online'", ha indicado The Big House a través de su cuenta en la red social Twitter. "Nos vemos obligados a cumplir la orden y cancelar The Big House Online", ha añadido.

Por su parte, Nintendo ha afirmado que "aprecia el amor y la dedicación que la comunidad de juegos de lucha tiene por la serie Super Smash Bros.", pero ha subrayado que no puede "tolerar ni permitir la piratería de su propiedad intelectual", según ha recogido el portal Polygon.

"Nintendo se puso en contacto con los organizadores del torneo para pedirles que se detuvieran. Se negaron, dejando a Nintendo sin más remedio que intervenir para proteger su propiedad intelectual y marcas", ha aseverado.