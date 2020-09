Portaltic.-Nintendo Switch recibirá dos nuevos videojuegos de Monster Hunter en 2021, Rise y Stories 2: Wings of Ruin

MADRID, 17 Sep. (Portaltic/EP) -

La consola híbrida Nintendo Switch recibirá nuevos videojuegos de estudios externos entre los que destacan Ori and The Will of the Wisps, Disgaea 6 y Fitness Boxing 2 y juegos de la japonesa Capcom, que ha anunciado dos nuevas entregas de la saga Monster Hunter que llegarán a Switch en 2021, Monster Hunter Rise y Stories 2: Wings of Ruin.

Monster Hunter Rise será una nueva entrega de la longeva serie y que llegará a Nintendo Switch el 26 de marzo de 2021, como ha anunciado Capcom en su evento en línea Monster Hunter Direct, paralelo al Nintendo Direct Mini: Partner Showcase celebrado este jueves.

En este nuevo título, los jugadores disponen de la habilidad para elevarse gracias a seres especiales que sirven para escalar precipicios y hacer acrobacias por encima de escenarios de gran belleza.

Durante la presentación también se ha anunciado otro juego de la saga de Capcom, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, un juego de rol en el que los jugadores se convierten en 'riders' y se embarcan en una gran aventura repleta de los seres populares de la serie. Este juego de rol llegará a Nintendo Switch en el verano de 2021.

Además de los anuncios sobre Monster Hunter, en la presentación también se mostraron juegos para Nintendo Switch de otros desarrolladores y distribuidores, entre ellos, Disgaea 6: Defiance of Destiny, donde los jugadores se reencarnarán en todo tipo de mundos para plantarle cara al 'God of Destruction' más poderoso.

Otros títulos destacados que llegarán a Switch son Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, una nueva forma de mantener activo el cuerpo en Nintendo Switch que llegará el 4 de diciembre; y Ori and the Will of the Wisps, la secuela del juego de plataformas y acción Ori and the Blind Forest.

A estos se añaden Hades, en el que los jugadores desafían al dios de los muertos: Empire of Sin, un nuevo título de estrategia en el mundo del hampa en el Chicago de los años 20; Sniper Elite 4; PGA TOUR 2K21; The Long Dark; Balan Wonderworld -26 de marzo de 2021-; y Rune Factory 5 -llegará en 2021-.