Portaltic.-Nintendo Switch supera el millón de consolas vendidas en España

Publicado 05/12/2019 14:26:00 CET

MADRID, 5 Dic. (Portaltic/EP) -

La familia de consolas Nintendo Switch superó el pasado fin de semana el millón de unidades vendidas en España, tras su lanzamiento hace dos y años y medio, y solo en este año 2019 ya ha sobrepasado las 300.000 unidades comercializadas.

Con estos datos, la familia de consolas Nintendo Switch se ha convertido en la plataforma mejor vendida en lo que va de año en España, según datos de la consultora independiente GfK destacados en un comunicado de Nintendo.

La familia de consolas Nintendo Switch ha vendido 1.036.000 unidades desde marzo de 2017. Solo este año 2019, la versión insignia junto con su versión portátil Switch Lite, lanzada el 20 de septiembre, han vendido 332.000 unidades conjuntamente.

Según el estudio, desde marzo de 2017 Super Mario Odyssey ha sido el juego más vendido en la plataforma en España, seguido en este orden de Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2 y Super Smash Bros. Ultimate. Por su parte, Pokémon Espada y Pokémon Escudo, lanzados el 15 de noviembre, se ha convertido en el mejor lanzamiento en la consola con más de 125.000 unidades vendidas en su primer fin de semana a la venta.