Portaltic.-Nokia presentará sus próximos dispositivos el 19 de marzo en Londres

MADRID, 4 Mar. (Portaltic/EP) -

La marca de móviles Nokia presentará sus próximos dispositivos en un evento que tendrá lugar el 19 de marzo en Londres (Reino Unido), un mes después de la cita que había convocado la empresa finlandesa durante el Mobile World Congress 2020 de Barcelona, finalmente cancelado.

Así lo ha anunciado a través de su cuenta de Twitter Juho Sarvikas, jefe de producto de HMD Global, la empresa que fabrica los móviles Nokia, a través de un anuncio al estilo de las películas de la saga James Bond.

Además, Sarvikas lo ha acompañado con el mensaje 'No Time To Wait' ('Sin tiempo para esperar', en inglés), en referencia al título de la próxima película de James Bond, 'No Time To Die', 'Sin tiempo para morir' en español, que se estrenará este año 2020.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6