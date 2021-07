La nueva experiencia de RV basada en Far Cry 3 llega a Zero Latency en España

Far Cry VR: Dive into Insanity.

MADRID, 1 Jul. (Portaltic/EP) -

La nueva experiencia de juego en realidad virtual (RV) Far Cry VR: Dive into Insanity, que se basa en la tercera entrega de la saga de videojuegos Far Cry, se encuentra disponible en los centros de entretenimiento Zero Latency de España desde este jueves.

Far Cry VR: Dive into Insanity es una experiencia multijugador de hasta ocho jugadores en realidad virtual desarrollada en colaboración entre Ubisoft, responsable de la saga Far Cry, y Zero Latency, y se encuentra completamente doblada al castellano.

El videojuego, que transporta a los jugadores a un mundo en el que no está claro lo que es realidad ni lo que es ficción, está ubicado en la isla de Rook, plagada de piratas y extraños seres, que es el escenario del videojuego Far Cry 3 (lanzado en 2012 para PS3, Xbox 360 y PC).

En la narrativa de la experiencia, lo que parecían ser unas idílicas vacaciones acaba convirtiéndose en una inesperada caza deportiva en la que los propios jugadores son el objetivo, y deberán explorar el lugar para enfrentarse al villano Vaas Montenegro.

La configuración de Zero Latency proporciona a los jugadores la inmersión al jugar en realidad virtual sin cables y poder recorrer en primera persona el universo de Far Cry, luchar y avanzar por poblados, templos en ruinas, húmedas cuevas y un mundo subacuático.

Far Cry VR: Dive into Insanity se estrena este jueves de manera exclusiva en los centros Zero Latency, que cuentan con más de 40 localizaciones en 22 países, cinco de ellos en España: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga y Bilbao. Todos los centros garantizan una experiencia segura, según un comunicado de la compañía.

"Se trata de la mayor evolución de la realidad virtual aplicada al entretenimiento que se ha producido hasta el momento, dando lugar a una experiencia rompedora, que te absorbe desde el primer segundo de juego", ha señalado Tim Ruse, CEO de Zero Latency.