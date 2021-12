La nueva interfaz de Microsoft Office ofrece temas en varios colores y permite ocultar la barra de herramientas

MADRID, 3 Dic. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha lanzado una actualización de la interfaz de Windows Office en la que integra el estilo del nuevo sistema operativo de Windows 11 y ofrece temas en varios colores, así como una barra de herramientas de acceso rápido que se puede ocultar.

Según ha indicado la compañía en un comunicado, esta actualización visual se puede activar o desactivar fácilmente con la función Coming Soon ('Próximamente') y el botón Prueba la nueva interfaz, que se sitúa en la esquina superior derecha de Word, Excel, OneNote o PowerPoint.

Dos de los cambios notables de la nueva interfaz de Office se refieren a la presentación de la interfaz y la barra de herramientas de acceso rápido. Por un lado, desde ahora se pueden visualizar Word, OneNote, PowerPoint o Excel en diferentes colores, incluido el negro (con el modo oscuro de Word habilitado), blanco o gris oscuro.

Por otro, la actualización incluye cambios en la barra de herramientas de acceso rápido. Ahora, esta permanece oculta de forma predeterminada para simplificar la vista de la interfaz y ofrecer un aspecto más despejado.

Para volver a tenerla presente en la interfaz, el usuario solo debe hacer clic con el botón derecho en la parte superior y elegir el icono Opciones de viosualización. En ella, se incluye la opción Mostrar barra de herramientas de acceso rápido.

Si se activa la opción de Coming Soon en cualquiera de estas cuatro aplicaciones, se activará en todas las demás. Sin ebargo, esta función no está disponible en otros de los programas de Microsoft, como Access, Project, Publisher o Visio.

No obstante, tal y como ha indicado la compañía, aunque en Outlook también aparezca el símbolo de Coming Soon, no se puede utilizar para poner la actualización de la interfaz de Microsoft. Solamente se activará cuando se pulse esta función en cualquiera de los otros programas.

Esta nueva interfaz está disponible desde principios de diciembre para los usuarios de Microsoft Office Home & Student 2021, Microsoft Office Home & Business 2021, Microsoft Office Professional 2021 y Microsoft Office Personal 2021 se expandirá a los dispoisitivos de Windows 10 y viene de serie en Windows 11.