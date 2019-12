Portaltic.-Nueva Orleans declara el estado de emergencia debido a un ciberataque

Publicado 16/12/2019 12:05:17 CET

LaToya Cantrell, alcaldesa de Nueva Orleans, en el estado norteamericano de Luisiana, ha declarado el estado de emergencia después de que la ciudad sufriera un ciberataque.

Este viernes se detectaron alrededor de las 5.00 (hora local) intentos de 'phishing' y actividades sospechosas en la red de la ciudad, según detalló el jefe de información de Nueva Orleans, Kim LaGrue.

Horas después, la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación para Emergencias de Nueva Orleans informó a través de Twitter de que un grupo de técnicos detectó un "incidente de ciberseguridad" y el departamento de información tecnológica comenzó a apagar los servidores y ordenadores de la ciudad como forma de precaución.

Hasta el momento se cree que la información de los funcionarios no se ha visto afectada durante el intento de 'phishing', que está siendo investigado con la colaboración de la Policía estatal de Luisiana, la Guardia Nacional del estado, el FBI y los Servicios Secretos.

Por su parte, la alcaldesa ha detallado que el Ayuntamiento abrirá sus puertas este lunes y que se espera que sus empleados vayan a trabajar con el horario normal.

"La ciudad sigue trabajando en los esfuerzos de recuperación relacionados con el incidente de ciberseguridad de este viernes", ha señalado Cantrell en un comunicado. "El Centro de Operaciones de Emergencia seguirá activado para facilitar respuestas ante este incidente de ciberseguridad", ha añadido.

La alcaldesa ha subrayado que las operaciones de respuesta del Servicio de Emergencias Médico de la ciudad no se han visto afectadas. Sin embargo ha asegurado que podría haber retrasos en los asuntos que no son de emergencia. Por ello, la ciudad ha pedido a los residentes que para solicitudes que no son urgentes llamen a los teléfonos facilitados a tal efecto hasta que se recupere el servicio.

Cantrell además afirmó que este ataque es similar al que sufrieron en julio varios sistemas de colegios en Luisiana. El gobernador del estado también declaró el estado de emergencia.