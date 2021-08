Nuevas 'sesiones de concentración' para Windows 11: con integración de Spotify y descansos breves programables

MADRID, 9 Ago. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha dado a conocer una nueva función que llegará en su nuevo sistema operativo Windows 11, las 'sesiones de concentración', que cuentan con la integración de Spotify y que permiten organizar el trabajo en sesiones de productividad breves intercaladas con descansos.

La nueva función de productividad, conocida en inglés como 'Focus Sessions', la ha anunciado a través de Twitter el jefe de Producto de Microsoft, Panos Panay, que ha afirmado que estará entre las funciones disponibles para los probadores de Windows 11, que aún no se ha lanzado.

Las sesiones de concentración de Windows 11 emplean contadores de tiempo mediante la conocida como técnica 'Pomodoro', que facilita el trabajo al establecer periodos de concentración de entre 20 y 30 minutos intercalados por descansos breves de cinco o diez minutos.

La nueva función integra los contadores de tiempo de la aplicación de Microsoft 'To-Do' y también el servicio musical Spotify, para que los usuarios puedan escuchar música para ayudar durante los periodos de concentración.

Another first look from the team...#FocusSessions on #Windows11 coming soon. This has been a game-changer for me, especially with @Spotify integration #Productivity #Creativity #WindowsInsiders pic.twitter.com/HfJh4niDiS