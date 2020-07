Portaltic.-El nuevo diseño de Gmail integrará Chat, Rooms y Meet

MADRID, 15 Jul. (Portaltic/EP) -

El nuevo diseño de Gmail, el servicio de correo electrónico de Google, integrará las plataformas de Chat, Rooms y Meet en una sola aplicación con diferentes categorías.

Google Cloud comenzó este martes una versión digital de su evento Cloud Next '20: OnAir, que durará nueve semanas y en el que se han podido ver las diapositivas que muestran el nuevo diseño de Gmail.

Según una de las diapositivas encontradas por el ingeniero de software Tahin Rahman en Twitter, Google busca convertir Gmail en el "nuevo hogar para el trabajo" de los usuarios.

Además de la integración de Meet, el servicio de videoconferencia profesional de Google que ya está disponible para algunos usuarios con sistema operativo iOS, Gmail incluirá pestañas para Chat y Rooms.

En la aplicación de Gmail podremos ver en la parte inferior de la pantalla las diferentes categorías: Mail, Chat, Rooms y Meet, ordenadas de izquierda a derecha.

