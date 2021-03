Nuevo 'Galaxy Unpacked' a la vista: Samsung nos cita el 17 de marzo

MADRID, 10 Mar. (Portaltic/EP) -

Samsung ha anunciado la celebración de un nuevo evento 'Galaxy Unpacked' el próximo 17 de marzo, en el que se espera que desvele las últimas novedades de 'hardware' de la compañía enfocadas a un público juvenil.

El 17 de marzo se celebrará un nuevo 'Galaxy Unpacked' que la compañía califica de “asombroso”, y que sigue la presentación de la familia Galaxy S21 en enero, en el que mejoró la cámara e introdujo la compatibilidad con lápiz digital en el modelo Ultra.

Se espera que ahora Samsung presente un nuevo miembro de la familia Galaxy A, dirigido a un público más juvenil, dada la imagen que acompaña al anuncio, en el que se ve a una chica sujetando un paraguas y con el pie sobre suelo, lo que sugiere mejoras en la resistencia al agua y al polvo.

The moment of awesome we’ve all been waiting for: Unpacked, March 17, 2021. #SamsungUnpacked pic.twitter.com/SvzP7ugttO