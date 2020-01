Portaltic.-El nuevo POCO X2 se lanzará el próximo 4 de febrero

MADRID, 27 Ene. (Portaltic/EP) -

El fabricante de 'smartphones' chino POCO ha anunciado que el próximo 4 de febrero lanzará su nuevo POCO X2, después de que la compañía pasara de funcionar como una submarca de Xiaomi a convertirse en una marca independiente.

El equipo de POCO en India ha confirmado que la presentación oficial y lanzamiento del sucesor del Pocophone F1 será el 4 de febrero a las 12:00 (hora local en India).

El equipo indio de la compañía ha destacado la "suavidad" del teléfono a través de su cuenta en Twitter, donde ha añadido un enlace que dirige a una página web en la que el usuario podrá ver la tasa de refresco de su pantalla.

Según la página web de la marca, el POCO X2 contará con un procesador Snapdragon y un puerto USB tipo C de carga, y tendrá una "frecuencia de actualización extrema" para "juego extremo".

An Xperience that will make you go, "Bruh, it's #SmoothAF". #POCOX2 is arriving on Feb 4th 2020.Want to know if your smartphone is Smooth AF? Visit now: https://t.co/LQqSvTpgLz pic.twitter.com/BB5RFQ8lVO