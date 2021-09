El nuevo Xiaomi Mi 11T Pro tendrá carga rápida de 120W

MADRID, 7 Sep. (Portaltic/EP) -

El nuevo buque insignia móvil de Xiaomi, el modelo Mi 11T Pro que se presentará el próximo 15 de septiembre, contará con una función de carga rápida HyperCharge que permitirá cargar su batería a 120 vatios (W).

La gama alta de Xiaomi se renovará el 15 de septiembre con la presentación de la familia Mi 11T, que contará con un modelo con funciones avanzadas, Mi 11T Pro, y que se presentará en un evento que tendrá lugar a las 14:00 en horario español peninsular.

Ahora, la marca tecnológica china ha adelantado desde su perfil en Twitter que la versión Mi 11T Pro dispondrá de función de carga rápida HyperCharge a 120W por cable.

Este mecanismo de carga iguala al más rápido empleado hasta ahora por Xiaomi, en su móvil Mi Mix 4 para el mercado chino, que podía cargar su batería de 4.500 mAh al completo en 15 minutos y al 80 por ciento en diez minutos.

120 Watt? Yes! #XiaomiHyperCharge is coming your way! Catch the global debut of #Xiaomi11TPro on September 15 at 8PM GMT+8. #XiaomiProductLaunch https://t.co/zPnttgUN8W