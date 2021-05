Nvidia lleva por primera vez su tecnología DLSS a los juegos RV para potenciar su rendimiento y los gráficos

MADRID, 19 May. (Portaltic/EP) -

Nvidia extenderá su tecnología Deep Learning Super Sampling (DLSS) a ocho nuevos títulos, incluidos por primera vez juegos de realidad virtual (RV), en los que potenciará el rendimiento y acelerará la tasa de fotogramas.

La tecnología DLSS, impulsada por las gráficas GeForce RTX, mejora el rendimiento y la fluidez del juego, ya que acelera la tasa de fotogramas y permite efectos de alta calidad y mayores resoluciones de renderizado. También habilita el trazado de rayos, que mejora el realismo de las imágenes al simular los efectos de la luz sobre las superficies.

Nvidia ha informado en su blog de que DLSS se implementará este mes en nuevos títulos: No Man's Sky, AMID EVIL, Aron's Adventure, Everspace 2, Redout: Space Assault, Scavengers y Wrench, y por primera vez en cascos de realidad virtual para No Man's Sky, Into The Radius y Wrench.

En No Man's Sky, la tecnología DLSS potenciará el rendimiento en un 70 por ciento en resolución 4K en la versión de escritorio, mientras que en la de VR duplicará el rendimiento de la preconfiguración de gráficos Ultra, manteniendo los 90 fotogramas por segundo en Oculus Quest 2 con una tarjeta gráfica GeForce RTX 3080.

El trazado de rayos mejorará las sombras y los reflejos de AMID EVIL, Redout: Space Assault y Wrench. En este último, duplicará el rendimiento en 4K cuando el trazado de rayos esté activado en la versión escritorio y en la de VR acerará el rendimiento hasta en un 80 por ciento.